Flow apaga episódio e demite Monark após apologia ao nazismo

Menos de 24 horas depois de ser transmitido o episódio em que o apresentador Monark fez apologia ao nazismo, a empresa Flow Podcast anunciou sua demissão. Na noite de segunda, 7, enquanto recebia os deputados federais Kim Kataguiri (PSB-SP) e Tábata Amaral (PDT-SP), Monark defendeu a existência de uma legenda nazista reconhecida por lei.

Em nota publicada nas redes sociais, a produtora informou o desligamento do podcaster. “Ao longo da nossa história, tratamos de temas sensíveis buscando promover conversas abertas sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade, sem preconceitos ou ideias preconcebidas, pelo que acreditamos e defendemos. Reforçamos nosso comprometimento com a Democracia e Direitos Humanos, portanto, o episódio 545 foi retirado do ar. Comunicamos também a decisão que a partir de agora, o youtuber Bruno Aiub, o Monark, está desligado do Estúdios Flow“.

O apresentador Monark argumentou que os simpatizantes das ideias de Adolf Hitler, que matou cerca de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, deveriam poder se organizar em um partido político.

O Instituto Brasil-Israel e o coletivo Judeus Pela Democracia cobram dos patrocinadores do programa a suspensão dos anúncios. “Ideologias que visam a eliminação de outros têm que ser proibidas. Racismo e perseguições a quaisquer identidades não são liberdade de expressão”, afirmou o coletivo pelo Twitter.

A declaração de Monark provocou uma onda de críticas nas redes sociais e anúncios de desligamentos por parte dos patrocinadores.

Há um ano, enquanto era entrevistado, o músico Rogério Skylab o alertou sobre os perigos do que fala, depois de ouvir do entrevistador que o Flow era uma “conversa de botequim”.