Flávio Bolsonaro quer participar da comissão sobre atos terroristas

Flávio Bolsonaro (PL) se posicionou contra as críticas que associam o ex-presidente Jair Bolsonaro aos atos terroristas de domingo, 8. O senador foi um dos oito parlamentares a votar contra intervenção federal no Distrito Federal nesta terça-feira, 10. Em seu discurso, ele afirmou que que quer participar da comissão que acompanhará as investigações dos atos terroristas que vandalizaram a sede dos três poderes em Brasília – o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). “Quero fazer parte dessa comissão que vai acompanhar as investigações. Faço questão de estar acompanhando para que não seja um momento de uso político eleitoral. O momento é grave, é sério, a gente não pode mais uma vez usar uma situação como palanque”.