Fisiculturista e ex-lutador de MMA, André Mussi morre aos 48 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

André Mussi, fisiculturista, ex-lutador de MMA e empresário, morreu nesta terça-feira, 22, no Rio de Janeiro, aos 48 anos. Segundo o G1, o atleta passou mal durante um treino na academia, foi socorrido e levado para um hospital, porém não resistiu. Mussi nasceu em Salvador e teve uma trajetória de lutas no Brasil, México, Estados Unidos e Portugal, com um histórico de 11 vitórias no MMA. Ele ajudou a revelar outros grandes nomes do esporte, como Yuri Carlton, Edilberto Crocotá, além de Renato Velame. O ex-lutador também foi responsável por organizar importantes eventos de combate, como o Clube da Luta e o Bahia Combat, que ajudaram a popularizar as artes marciais no estado. Nas redes sociais, ele era discreto. Sua conta no Instagram é fechada e tem quase 8 mil seguidores. O corpo dele será sepultado em Salvador. Ele deixa esposa e filho.