Filme de Selena Gomez é escolhido para abertura do Festival do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O longa escolhido para a noite de abertura da 26a edição do Festival do Rio é o drama Emilia Pérez, vencedor de dois prêmios no Festival de Cannes 2024 – Melhor Interpretação Feminina, para o quarteto Selena Gomez, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz; e o Prêmio do Júri. A sessão de gala ocorrerá na quinat-feira, 3, no Cine Odeon, e marcará o início da maratona de filmes que ocupará diversas salas da cidade do Rio de Janeiro até o dia 13 de outubro. Dirigido por Jacques Audiard, o longa chega aos cinemas no dia 6 de fevereiro de 2025. Já o encerramento fica a cargo do longa nacional Maníaco do Parque. O filme é protagonizado por Giovanna Grigio, no papel da jornalista Elena, e Silvero Pereira, que dá vida ao serial killer, o motoboy Francisco, condenado por atacar 23 mulheres e assassinar dez delas, escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo.

O filme de Selena Gomez acompanha Rita (Saldãna), uma advogada de um grande escritório que está mais interessada em libertar os criminosos do que em levá-los à Justiça. Certo dia, ela recebe uma inesperada proposta: o líder do cartel, Manitas (Gascón), a contrata para ajudá-lo a se retirar de seu negócio e realizar um plano que vem preparando secretamente há anos: tornar-se a mulher que ele sempre sonhou ser. A trama é livremente adaptada do romance Ecoute de Boris Razon.