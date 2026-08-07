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Cultura

Filhos de Rodrigo Hilbert entregam manias que herdaram do pai

Jovens falaram sobre 'bagagem afetiva' deixada pelos pais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 20h09 | Atualizado em 7 ago 2026, 20h10
Três homens, dois jovens e um adulto, posam para uma selfie ao ar livre. O adulto, à direita, usa boné virado para trás e barba. Os três vestem jaquetas escuras e fazem sinal de positivo com as mãos. Ao fundo, vegetação e um muro azul
Rodrigo Hilbert com os filhos gêmeos, Francisco e João (Instagram/Reprodução)
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Filhos de Rodrigo Hilbert entregam manias que herdaram do pai Priorizar nos meus resultados Google

Os irmãos João e Francisco Hilbert, ambos de 18 anos, aproveitaram o clima de Dia dos Pais para contar quais hábitos acreditam ter herdado de Rodrigo Hilbert. Em um vídeo de campanha publicitária, os gêmeos falaram sobre a “bagagem afetiva” deixada pelos pais e citaram algumas semelhanças com o apresentador.

Em tom de brincadeira, Francisco disse que o irmão puxou do pai o costume de se atrasar. “O João, por exemplo, sempre tá atrasado. Igualzinho ao papai. Hoje foram seis minutos”, afirmou. O irmão rebateu dizendo que Francisco herdou de Rodrigo o jeito exagerado de contar as histórias. “Você também, igualzinho a ele, sempre exagerado. Não foi nem um minuto”, respondeu. Os dois também apontaram o gosto por dirigir e até o hábito de cumprimentar desconhecidos na rua como características em comum com o pai.

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima são pais dos gêmeos João e Francisco, que completaram 18 anos em abril, além de Maria Manoela, 6. A família estrelou a campanha em homenagem ao Dia dos Pais, destacando a convivência e os laços construídos ao longo dos anos.

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