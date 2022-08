Filhos de Bolsonaro contra-atacam para tentar negar fome no país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo, Flavio e Carlos, filhos de Jair Bolsonaro (PL) foram ao contra-ataque nas redes sociais para tentar estancar a maior crítica ao governo nesta semana – a quantidade de brasileiros que passam fome atualmente. Durante o debate na Band, neste domingo, 28, eles usaram o Twitter para divulgar dados que desmentem a realidade constatada por pesquisas.

Segundo a pesquisa do 2º VIGISAN – Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 125,2 milhões de pessoas convivem com algum grau de insegurança alimentar, algo que corresponde a 58,7% da população brasileira. Comparando com 2020, houve aumento de 7,2% e na análise com 2018, o avanço alcança 60%. A insegurança alimentar é classificada em três níveis: leve, moderada e grave.

Veja como os filhos do presidente tentam estancar essa realidade com suas postagens.

Aumento da fome no Brasil? Fake news. pic.twitter.com/J6iJCavPbN — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 28, 2022

No combate à fome, Bolsonaro:

– Pagou R$600 em 2020 e 2021 no Auxílio Emergencial

– Mulheres chefes de família receberam R$1.200

– Em 2021, Bolsonaro criou o Auxílio Brasil que paga também R$600, ao invés do Bolsa Família que pagava R$192 pic.twitter.com/UeVXDiE3dl — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) August 29, 2022

Os responsáveis pelo fecha tudo irracional, que só destruiu o sustento de quem precisava trabalhar e levar comida pra casa, já estão reescrevendo a história dizendo que só mandaram ficar em casa "se puder". Daqui a pouco também dirão que defenderam tratar vírus e economia juntos. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 24, 2022