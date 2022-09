Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Joaquim, filho mais velho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, se esbaldou com amigos na área VIP do Rock in Rio na noite deste sábado, 3. O jovem contou a VEJA como foi a comemoração de aniversário de seu pai, que completa 51 anos hoje. “Cantamos parabéns em casa e teve bolo na hora do almoço com todo mundo reunido”, disse.

O primogênito dos apresentadores só não quis revelar o presente que deu para o pai.