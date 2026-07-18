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Filho de Tiger Woods ‘sofre’ por espaço nas competições de golfe

Charlie Woods lidera ranking de direitos de imagem no golfe universitário, apesar do desempenho discreto

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 11h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h24
Charlie Woods
Charlie Woods (Douglas P. DeFelice/Getty Images)
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Filho de Tiger Woods ‘sofre’ por espaço nas competições de golfe Priorizar nos meus resultados Google

Acabou de sair um ranking americano que lista os mais valiosos nomes na história do golfe universitário, uma lista que bem poderia passar despercebida não fosse ela encabeçada por Charlie Woods, 17 anos, filho de Tiger Woods, lenda do esporte. Pois o direito de imagem de seu caçula beira os 15 milhões de reais, cifra extraordinária que, segundo os entendidos, tem muito mais a ver com árvore genealógica do que com desempenho em campo. Dos sete torneios importantes nesta temporada, o melhor resultado de Charlie foi um apagado 19º lugar. “Sou grato pela oportunidade de jogar”, costuma dizer, sempre monossilábico. No segundo lugar, aliás, aparece a dona de outro sobrenome famoso: Kai Trump, 19, neta do presidente americano Donald Trump.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004

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