Filho de Tiger Woods ‘sofre’ por espaço nas competições de golfe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ler Resumo





Charlie Woods, filho de Tiger, lidera ranking de direitos de imagem no golfe universitário, avaliado em R$ 15 milhões. Apesar do desempenho modesto em campo, seu valor astronômico é atribuído ao sobrenome. A lista também inclui Kai Trump, neta de Donald Trump. Um olhar sobre o poder dos sobrenomes no esporte.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Acabou de sair um ranking americano que lista os mais valiosos nomes na história do golfe universitário, uma lista que bem poderia passar despercebida não fosse ela encabeçada por Charlie Woods, 17 anos, filho de Tiger Woods, lenda do esporte. Pois o direito de imagem de seu caçula beira os 15 milhões de reais, cifra extraordinária que, segundo os entendidos, tem muito mais a ver com árvore genealógica do que com desempenho em campo. Dos sete torneios importantes nesta temporada, o melhor resultado de Charlie foi um apagado 19º lugar. “Sou grato pela oportunidade de jogar”, costuma dizer, sempre monossilábico. No segundo lugar, aliás, aparece a dona de outro sobrenome famoso: Kai Trump, 19, neta do presidente americano Donald Trump.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004

Continua após a publicidade