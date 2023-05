Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morreu nesta terça-feira, 9, a pioneira do rock feminino. Aos 75 anos, Rita Lee estava há dois tratando um câncer no pulmão. A artista com mais de 50 anos de carreira deixa três filhos. João Lee, 44, publicou um texto de despedida para a mãe. “Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo”, escreveu ele, que também é músico. Veja: