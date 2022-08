Filho de Marcelo Rezende acusa bispos da Universal de extorsão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Filho do apresentador Marcelo Rezende, Diego Esteves acusa a Igreja Universal do Reino de Deus de pressionar o jornalista para que doasse seus bens à instituição religiosa quando estava nos seus últimos momentos de vida. Segundo Diego, dois bispos da igreja foram até o hospital em que o apresentador do Cidade Alerta, da TV Record, estava internado na tentativa de convencê-lo a realizar a transferência financeira. As informações foram dadas ao programa A La Tarde, do canal argentino América TV.

Em julho, circulou na internet mensagem de Edir Macedo, dono da instituição religiosa, sugerindo que fiéis doem seus bens à Universal antes de morrer. Diego disse que chegou a ser alertado por uma funcionária do hospital: “Ela olhou para mim e me disse: ‘Diego, por favor, tire o seu pai daqui. Acabaram de chegar dois bispos da igreja, autoridades máximas de lá, para o seu pai e estão perguntando, com ele moribundo, se ele vai doar tudo ou não. Se ele iria ou não doar tudo para a igreja”.

O caso teria acontecido no dia 15 de setembro de 2017, véspera da morte de Marcelo, vítima de falência múltipla dos órgãos em consequência de um câncer de pâncreas e fígado. A instituição religiosa nega as acusações.