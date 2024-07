Filho de Madonna diz que busca resto de comida no lixo e depois se explica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao completar a maioridade, David Banda, 18 anos, resolveu morar sozinho com a namorada, a modelo Maria Atuesta, 21, no bairro do Bronx, em Nova York. Mas parece que os perrengues já começaram a surgir. O tabloide The Sun afirmou que o filho de Madonna estaria morando na rua e passando fome, sem ter o que comer. “É adorável vivenciar que são nove horas da noite, estou com fome, percebo que não tenho dinheiro suficiente para conseguir comida e busco restos de comida. É divertido ser jovem”, disse David à publicação.

Após a repercussão, ele se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. “Para todos os interessados, minha mãe me apoia e sempre me apoiou. Estou muito feliz com a minha vida e não estou morando na rua ou passando fome. Por favor, parem de se preocupar, tudo está bem. Só para deixar claro, estou muito feliz com a minha vida e, por mais que minha mãe e eu tenhamos trabalhado juntos no passado, não estamos trabalhando em nada no momento”, disse ele, que se apresentou com a mãe na turnê The Celebration Tour neste último ano.