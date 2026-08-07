Filho de Luciano Huck vira garoto-propaganda de curso após aprovação no vestibular

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a aprovação em Engenharia de Produção no Insper, Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, tornou-se garoto-propaganda do cursinho pré-vestibular onde estudou. Nesta quinta-feira, 6, a instituição celebrou a conquista nas redes sociais e aproveitou para promover a preparação.

“Vindo de uma escola de currículo internacional, Benício encontrou no Athena a preparação específica para enfrentar os vestibulares mais exigentes do país. Com dedicação, disciplina e muito empenho, transformou desafios em uma conquista que nos enche de orgulho”, escreveu o cursinho. Na imagem, o estudante aparece vestindo um moletom com a marca da instituição.

No fim de julho, Luciano Huck comemorou a aprovação do filho na faculdade. “Pais orgulhosos! Parabéns, Beni! Valeu todo esforço e dedicação”, destacou o apresentador na legenda de uma foto em que o caçula está abraçado com os pais. Localizada em São Paulo, o Insper é referência nas áreas de negócios, direito e engenharia. Segundo o site oficial da instituição, a mensalidade do curso gira em torno de 8,3 mil reais.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Continua após a publicidade