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Cultura

Filho de Luciano Huck surpreende ao escolher curso da universidade

Benício Huck vai estudar em São Paulo

Por Tatiana Moura 17 jun 2026, 20h04
Luciano Huck, sorrindo, e seu filho, com cabelo loiro encaracolado, posam em um estádio de futebol americano lotado, ambos usando crachás de acesso. O placar eletrônico ao fundo mostra QTR 1 42:59.
Benício e Luciano Huck (Instagram/Divulgação)
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Benício Huck, filho de Luciano Huck, expressou nesta quarta-feira, 17, que tem o desejo de cursar Engenharia de Produção no Insper, universidade renomada de São Paulo. A mensalidade é de 8.300 reais, cerca de 100 mil ao ano. O jovem estudou a vida toda em colégio bilíngue, mas decidiu não seguir os mesmos passos do irmão, que estuda administração na New York University (NYU), nos Estados Unidos.

O valor é ‘baixo’ para a família milionária, comparado a mensalidade Joaquim. A faculdade norte-americana custa mais de 50 mil dólares, cerca de 250 mil reais, por ano. A decisão de cursar Engenharia de Produção mostra que Benício não quer seguir os mesmos passos dos pais. Ele já vive uma vida reservada, com perfil privado nas redes sociais.

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