Filho de Luciano Huck surpreende ao escolher curso da universidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Benício Huck, filho de Luciano Huck, expressou nesta quarta-feira, 17, que tem o desejo de cursar Engenharia de Produção no Insper, universidade renomada de São Paulo. A mensalidade é de 8.300 reais, cerca de 100 mil ao ano. O jovem estudou a vida toda em colégio bilíngue, mas decidiu não seguir os mesmos passos do irmão, que estuda administração na New York University (NYU), nos Estados Unidos.

O valor é ‘baixo’ para a família milionária, comparado a mensalidade Joaquim. A faculdade norte-americana custa mais de 50 mil dólares, cerca de 250 mil reais, por ano. A decisão de cursar Engenharia de Produção mostra que Benício não quer seguir os mesmos passos dos pais. Ele já vive uma vida reservada, com perfil privado nas redes sociais.

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