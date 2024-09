Filho de Giovanna Antonelli explica presença em ‘roda’ punk no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pietro Antonelli, 19 anos, veio para o Rock In Rio para ficar com a “galera”. Apesar de ter entrada para qualquer VIP no festival, o jovem decidiu assistir ao show de seu ídolo, Travis Scott, na sexta-feira, 13, junto com a multidão e não deixou de se juntar às famosas rodinhas de punk que rolaram. O jovem foi flagrado pulando e se esbarrando com outros fãs em um vídeo postado no Tik Tok.

Ao ser questionado pela coluna GENTE sobre o fato, Pietro afirmou curtir o festival intensamente. “É inacreditável como me reconheceram. Para mim, 50% do show são as pessoas que estão envolta de mim. Principalmente como um artista que nem o Travis Scott, gosto de ficar com a galera que é fã de verdade”, dispara.