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Cultura

Filho de David Beckham usa Copa para alfinetar os pais em comercial

Brooklyn enviou indireta em publicidade

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 17h09 | Atualizado em 15 jun 2026, 17h11
Homem jovem de pele clara, cabelo castanho escuro e barba rala, vestindo um moletom azul marinho com zíper, sentado em um sofá claro, com uma janela e folhagens verdes ao fundo
Brooklyn Beckham em comercial (Instagram/Reprodução)
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Filho de David Beckham usa Copa para alfinetar os pais em comercial Priorize VEJA no Google

A crise familiar dos Beckham ganhou mais um capítulo público, desta vez em meio à Copa do Mundo de 2026. Em um comercial exibido nos Estados Unidos, Brooklyn Beckham ironizando o fato de estar acompanhando o torneio de casa, longe dos estádios, em um texto visto como uma indireta aos pais, David e Victoria Beckham, com quem trava uma briga.

No vídeo publicitário para uma plataforma de entregas, o primogênito do casal surge diante da câmera e diz que muitos estariam se perguntando por que ele assiste ao Mundial de casa. Em seguida, responde com um sorriso irônico: “É uma longa história”, antes de jogar ingressos para a Copa sobre uma mesa. A peça termina com a frase “É complicado. Em breve, mais informações”. A mensagem foi interpretada como uma referência direta ao rompimento com os pais.

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O comercial foi ao ar poucos meses após Brooklyn confirmar publicamente o afastamento da família. Em janeiro, ele afirmou que não pretende se reconciliar com os pais e acusou o casal de tentar controlar a narrativa sobre a vida da família. Desde então, as trocas de indiretas têm alimentado os tabloides britânicos.

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A provocação ganha um peso extra por envolver justamente a Copa do Mundo. Afinal, o pai de Brooklyn construiu parte de sua trajetória como um dos principais nomes do futebol inglês, com participações em três edições da Copa.

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