Filho de David Beckham usa Copa para alfinetar os pais em comercial

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A crise familiar dos Beckham ganhou mais um capítulo público, desta vez em meio à Copa do Mundo de 2026. Em um comercial exibido nos Estados Unidos, Brooklyn Beckham ironizando o fato de estar acompanhando o torneio de casa, longe dos estádios, em um texto visto como uma indireta aos pais, David e Victoria Beckham, com quem trava uma briga.

No vídeo publicitário para uma plataforma de entregas, o primogênito do casal surge diante da câmera e diz que muitos estariam se perguntando por que ele assiste ao Mundial de casa. Em seguida, responde com um sorriso irônico: “É uma longa história”, antes de jogar ingressos para a Copa sobre uma mesa. A peça termina com a frase “É complicado. Em breve, mais informações”. A mensagem foi interpretada como uma referência direta ao rompimento com os pais.

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O comercial foi ao ar poucos meses após Brooklyn confirmar publicamente o afastamento da família. Em janeiro, ele afirmou que não pretende se reconciliar com os pais e acusou o casal de tentar controlar a narrativa sobre a vida da família. Desde então, as trocas de indiretas têm alimentado os tabloides britânicos.

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A provocação ganha um peso extra por envolver justamente a Copa do Mundo. Afinal, o pai de Brooklyn construiu parte de sua trajetória como um dos principais nomes do futebol inglês, com participações em três edições da Copa.