Filho de Cid Moreira se revolta com uso do Instagram do pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Roger Felipe Naumtchyk, 47 anos, filho adotivo de Cid Moreira (1927 – 2024), falou com a coluna GENTE sobre a sua indignação quanto ao uso do Instagram do pai. Nos últimos dias, o perfil oficial do apresentador na rede tem sido usado para a publicação de vídeos e homenagens. Um deles, em especial, chamou a atenção de Roger por fazer referência a Fátima Sampaio, 59, casada com o jornalista desde 2000. “Um #TBT da mulher mais bonita que Cid já conheceu! @fatimasampaioreal”, apresenta a legenda do post.

“Quero deixar registrada a nossa indignação com o que a Fátima vem fazendo no Instagram do Cid. Não sei se as pessoas lembram, muito tempo atrás, falei que o Instagram do Cid não era o Cid Moreira, era a Fátima Moreira, porque ela sempre comandou isso. Ela sempre respondeu todas as pessoas. Ela sempre usou daquilo ali para ter uma certa promoção. Hoje ela acabou de fazer um post dizendo que é a mulher mais maravilhosa do mundo, tentando puxar seguidores daquele Instagram dele para o (perfil do) Instagram dela. Isso só no intuito de caçar seguidores. Quem vai postar dizendo que foi a mulher mais maravilhosa do mundo? Na minha cabeça não entra. A gente gostaria muito que esse Instagram fosse feito um memorial, como é feito com pessoas que falecem. Chega a ser um desrespeito àquela pessoa, um desrespeito total ficar se promovendo no (perfil do) Instagram de quem já faleceu”.

Roger falou recentemente com a coluna GENTE a respeito da relação íntima que tinha com seu pai adotivo, acusando-o de assédio sexual. Vale lembrar que tanto os filhos quanto Fátima já travam na Justiça uma disputa pelo espólio de Cid.