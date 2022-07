Filho de Bolsonaro diz por que Brasília tem mais ‘malandros’ que Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Renan Bolsonaro desabafou sobre a educação recebida dos pais no podcast Zer04, que foi ao ar nesta quinta-feira, 30. “Meu pai me prendia muito, fui conhecer o mundo de 16, pra 17… Só desavença, só brigava comigo, só fazia merda também. Até hoje, tive oportunidade de fazer muita merda, não perdi nenhuma! Hoje em dia sou mais centrado. Hoje em dia vejo o exemplo que ele e minha mãe queriam dar para mim”.

Ele recebeu o rapper carioca Negão da BL para uma entrevista. Em outro momento do bate-papo, Jair Renan comentou sobre a diferença de tratamento recebida em casa: “Minha mãe me bate e ele (meu pai) faz terror psicológico. Eu prefiro que me bata do que faça minha cabeça, falar no meu ouvido. Aquilo que eu fico duas semanas pensando no que ele falou. Depois que terminou o casamento com meu pai, minha mãe foi morar fora. Fiquei cinco ou seis anos com meu pai. Hoje moro com ela”, continuou.

Em certo momento da conversa, Jair Renan também comentou sobre a vida na capital do país, comparando-a com sua rotina anterior, no Rio de Janeiro: “Aqui em Brasília é até engraçado. É diferente de qualquer lugar do Brasil, aqui tem baba ovo, puxa-saco, um dando pernada em outro. Os influenciadores se matam, ninguém quer ver o outro crescer. Ainda mais por ser capital do país, cidade política, o negócio aqui é intenso. Quando saí do Rio e vim pra cá, foi um choque de realidade, bem pior. Pra você crescer, se apoiar, sempre tem alguém… Se você acha que o Rio de Janeiro tem malandro, você não viu Brasília”. Na volta do intervalo, ele ainda tentou consertar, falando que não estava generalizando, mas reforçou: “Mas aqui é mais sinistro”.