Filho de advogado de Bolsonaro, ator da Netflix diverge sobre política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pouco conhecido no Brasil, mas com vários trabalhos no exterior (Os Novos Mutantes, 13 Reasons Why e Teen Wolf, entre outros), o ator Henry Zaga, 29 anos, anti-­Bolsonaro convicto, vive um impasse familiar: seu pai, Admar Gonzaga, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, é advogado e amigo pessoal do presidente. “Somos muito diferentes. Eu o amo, mas, ideologicamente, fica cada um no seu quadrado”, diz. Zaga, que estreia em setembro uma produção nacional na Netflix, Depois do Universo, e atua em Crowded Room, nova série da Apple TV+, mora em Los Angeles, mas passa uma temporada com a família em Brasília. “Na mesa do jantar, falamos de tudo — menos de política”, ressalva.

Publicado em VEJA de 15 de junho de 2022, edição nº 2793