Filha de Silvio Santos entrega o que será homenagem ao pai no Teleton

Giro VEJA - terça, 29 de outubro

Caiado critica PL; Lira lança candidato à Câmara e trava pauta da anistia

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou, nesta terça-feira, apoio oficial ao deputado Hugo Motta, líder do Republicanos, para sua sucessão, no ano que vem. Lira afirmou que Motta é o nome com mais condições políticas de construir convergências no Parlamento. As movimentações na Casa e a crítica do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao partido de Jair Bolsonaro, o PL, são destaques do Giro VEJA.