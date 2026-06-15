Filha de Sheila Mello esnoba fama da mãe: ‘Ninguém te conhece’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Sheila Mello, 47, conhecida como a Loira do É o Tchan, acompanhou a filha, Brenda Scherer, de 13 anos, em um show no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, neste domingo, 14. Nas redes sociais, a dançarina compartilhou o momento em família e contou a reação da adolescente ao perceber a preocupação da mãe com a possibilidade de ser reconhecida no meio do público.

“Eu e a filhota para ver o show de Matuê. E aí falei: ‘Brenda do céu, mas a gente vai assim? Ficar no meio da galera?’. E ela: ‘Mãe, ninguém te conhece não. Só tem jovem!'”, disse Sheila, que estourou nos anos 1990 como dançarina do É o Tchan ao lado de Scheila Carvalho. As duas foram assistir à apresentação de Matuê, que ainda recebeu MC Cabelinho e Teto — esse último com participação de Wiu.

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