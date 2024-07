Filha de Celso Portiolli terá programa no SBT; apresentador a defende

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O apresentador Celso Portiolli se pronunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 3, sobre a notícia de que o videocast de sua filha, Laura Portiolli, será exibido na programação do SBT. Ele, que está à frente do programa Domingo Legal há 15 anos, garantiu que não influenciou em nada a decisão da emissora. A atração da herdeira fará parte da programação da madrugada do SBT, que reproduz vídeos de videocasts para os telespectadores. “Nunca pedi nada ao SBT em relação aos meus filhos. A Laura quis fazer o podcast dela no YouTube e está fazendo para aprender. Ela produz, edita e roteiriza. Se vira nos 30. Fiquei surpreso quando recebi a ligação. O PodDelas ia deixar a grade e perguntaram se ela topava fazer. Perguntei a ela e a mesma autorizou o SBT usar os vídeos dela no Pod Night. Ela não trabalha pro SBT, a emissora utiliza os vídeos dela para o Pod Night. Só isso. O trabalho dela é na internet”, escreveu Celso. Laura está a frente do PodCmais, um viodeocast de entrevista com personalidades das redes sociais.