Filha de Bruce Willis e Demi Moore comenta diagnóstico de autismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diagnosticada com autismo no ano passado, Tallulah Willis, 30, a çacula de Bruce Willis e Demi Moore falou sobre como recebeu a notícia e a forma como lida com o transtorno. “Não há um sentimento de ‘Oh, eu preciso ser menos’. Porque há uma sensação de ‘Estou segura sendo quem eu sou. Eu só preciso de um conjunto diferente de ferramentas para navegar. É como um superpoder e sinto que, sendo alguém que está no lado de funcionamento mais alto do espectro, é minha própria jornada. Sinto-me muito sortuda, e com isso vem minha responsabilidade e meu desejo de continuar a criar conscientização e defesa, principalmente sobre mulheres que recebem diagnósticos tardio. Agora me sinto capacitada para assumir muita responsabilidade por minhas necessidades, em vez de sentir que estou colocando isso em outras pessoas ou esperando que apenas leiam minha mente, o que acho que todos nós podemos nos envolver um pouco. O que veio com o diagnóstico é um convite para explorar muito mais vocabulário em torno disso sem julgamento”, declarou à People, em entrevista publicada nesta sexta-feira, 30.

A atriz tem cuidado do pai após o diagnóstico dele de demência frontotemporal, no início de 2023, condição neurodegenerativa que afeta a linguagem e o comportamento.