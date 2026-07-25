Filha de Bill Gates enfrenta crise após empresa ser alvo de denúncias
Startup de Phoebe Gates é acusada de prática enganosa
À frente de uma startup de vendas on-line de moda, Phoebe Gates, 23 anos, filha do bilionário Bill Gates, viu-se enredada em uma trama que de glamourosa não tem nada. Sua loja virtual vem sendo acusada de aderir à enganosa prática dos “falsos cliques de compras”, levando comissões por transações que acabam não se concretizando. Um porta-voz da empresa veio a público dizer que estão correndo para solucionar o imbróglio. “Desde que fomos informados, nossa equipe trabalha para identificar o problema e resolvê-lo”, informou. Por ora, o site passa por ajustes.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005