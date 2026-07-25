Filha de Bill Gates enfrenta crise após empresa ser alvo de denúncias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ler Resumo





A startup de moda online de Phoebe Gates, filha de Bill Gates, está sob os holofotes por acusações de “falsos cliques de compras”, uma prática que gera comissões por transações não concretizadas. A empresa reconhece o imbróglio e já trabalha para resolver a questão, com o site passando por ajustes. Entenda o caso completo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

À frente de uma startup de vendas on-line de moda, Phoebe Gates, 23 anos, filha do bilionário Bill Gates, viu-se enredada em uma trama que de glamourosa não tem nada. Sua loja virtual vem sendo acusada de aderir à enganosa prática dos “falsos cliques de compras”, levando comissões por transações que acabam não se concretizando. Um porta-voz da empresa veio a público dizer que estão correndo para solucionar o imbróglio. “Desde que fomos informados, nossa equipe trabalha para identificar o problema e resolvê-lo”, informou. Por ora, o site passa por ajustes.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005