Filha de Betty Faria acusa Marcello Antony de agressão por apoiar Lula

Ao se dirigir ao local de votação no domingo, 30, Alexandra Marzo passou por um momento no mínimo constrangedor. Filha de Betty Faria com Claudio Marzo, a atriz relata que, na companhia de uma amiga, foi agredida pelo colega de profissão Marcello Antony. Isso porque, segundo ela, estava usando adesivos do então candidato Lula (PT). “Eu fui votar, quando eu voltei com esse lindo bóton (adesivo com foto do Lula), eu e fui xingada, eu e minha amiga, de vadia pelo ator Marcello Antony. É isso que vocês estão ouvindo: Marcello Antony, ator, vestido de bolsonarista, enfurecido, cheio de ódio, como é peculiar do eleitor desta besta. Simplesmente o cara chamou a gente de vadia, nós fomos chamadas vadias pelo Marcello Antony por estarmos portando bótons do Lula”. O ator ainda não se pronunciou sobre as acusações.