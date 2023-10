Festival de São Bernardo do Campo homenageia a ‘Greta Garbo brasileira’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Seria impossível falar sobre a história do cinema brasileiro e do legado da antiga Companhia Cinematográfica Vera Cruz (1949-1954) sem lembrar do nome de Eliane Lage. Aos 95 anos, a protagonista dos filmes Caiçara, Ângela e Sinhá Moça, entre outros, será homenageada no 1º Festival de Cinema de São Bernardo do Campo (SP). O idealizador Rudy Serrati fala sobre esse movimento artístico na cidade. “São Bernardo é importante terra do cinema. O festival nasce por uma necessidade de celebrar as nossas riquezas culturais e não permitir o apagamento de quem nos antecederam”.

Eliane foi uma das maiores estrelas da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, o lendário complexo de estúdios cinematográficos que tentou reproduzir no Brasil o modelo de produção hollywoodiano. Protagonista dos filmes do estúdio, tornou-se ícone do cinema brasileiro e é conhecida como a “Greta Garbo brasileira”. O festival também homenageará Léa Garcia, que havia confirmado presença antes de seu falecimento durante o Festival de Gramado. Segundo a organização, a pedido do filho Marcelo Garcia, será mantida a homenagem e ele a representará. O evento acontece de 28 de novembro a 02 e dezembro. Serão cinco dias de festival com ingressos gratuitos para as exibições de filmes de duas mostras competitivas “Terra do Cinema” e “Terra Bernardo”. O local é o CENFORPE de São Bernardo do Campo, com capacidade para até 1.710 pessoas por sessão.

