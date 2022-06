Festival de Parintins tem protestos por Dom Philips e Bruno Pereira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O boi Garantido, ou vermelho, e o boi Caprichosos, azul, duelam no Bumbódromo, a arena de Parintins, no meio da floresta amazônica neste final de semana. Os levantadores de toadas, ou intérpretes das músicas, de cada um dos bois fizeram questão de ressaltar a memória e luta de Dom Philips e Bruno Pereira, assassinados neste mês no Vale do Javari.

“Nesse momento crítico a história do Brasil e da humanidade se faz escura… O Garantido apresenta nessa noite o espetáculo ‘Amazônia do povo vermelho’, um manifesto artístico, porque o Garantido é democracia, liberdade e ciência. Pela ciência e educação, humanidade e solidariedade, o Garantido é o povo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao inacreditável mundo de Parintins. Na Amazônia do povo vermelho, como brasa, por Dom Philips e Bruno Pereira! Somos o brasil e um povo que luta, luta, luta, luta!”, disse o levantador do Garantido. O Pajé do boi Caprichoso se despediu da apresentação desta sexta-feira, 24, no mesmo tom de protesto. “Pela luta de Chico Mendes, de todos, de Dom Philips, de Bruno Pereira, jamais, jamais esqueceremos. Vibra! O Caprichoso é o boi da resistência!”.

Na Amazônia do povo vermelho, como brasa, por Dom Philips e Bruno Pereira! Somos um povo, Brasil, que luta! – Entrada do @garantido no Festival de #Parintins2022 (img: TV A Crítica) pic.twitter.com/OuyHqlPv8C — Cecília Olliveira (@Cecillia) June 25, 2022

O Pajé do @boicaprichoso se despediu do Bumbódromo saudando os defensores da floresta, entre eles Dom Philips e Bruno Pereira. "O Pajé dos direitos da terra! Lutem pela Amazônia! Jamais esqueceremos!" (Img: TV A Critica) pic.twitter.com/nT2kKzdwJ5 — Cecília Olliveira (@Cecillia) June 25, 2022