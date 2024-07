Fernanda Montenegro comemora 80 anos de carreira com teatro potente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em cartaz com o espetáculo Fernanda Montenegro Lê Simone de Beauvoir, Fernanda Montenegro é a entrevistada do programa Diálogos com Mario Sergio Conti, da GloboNews, que vai ao ar nesta sexta-feira, 19, às 23h30. A atriz, que completa 95 anos em outubro, comemora 80 anos de carreira fazendo a leitura dramática de trechos de A Cerimônia do Adeus, publicado pela autora francesa em 1981.

Além de interpretar, Fernanda também assina a direção e é responsável pela adaptação, pesquisa e seleção musical da peça. Ao jornalista Mario Sergio Conti, a atriz fala sobre a importância do teatro para o Brasil e para o mundo, além de cultura, política e vocação. “Acho que nós temos uma coisa linda que é essa influência do século passado, europeia, dos jovens gênios que tinham que sair de lá por alguma razão, mas nós temos sim um caráter assinado de criatividade no Brasil”.