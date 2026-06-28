Feijoada em Portugal: iguaria brasileira cai nas graças do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Feijoada, prato típico do Brasil, é uma das refeições servidas na área VIP do Rock in Rio Lisboa neste domingo, 28, encerrando o festival. Entre os vários tipos de bacalhau e doces tipicamente portugueses feitos à base de ovos, a tradicionalíssima feijoada é servida em pratinhos, com arroz branco. Há, porém, quem reclame que faltaram incluir farofa e couve no prato.

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