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Cultura

Feijoada em Portugal: iguaria brasileira cai nas graças do Rock in Rio

Prato é servido no evento neste domingo, 28

Por Valmir Moratelli, de Lisboa 28 jun 2026, 15h10 | Atualizado em 28 jun 2026, 15h16
Jovem sorridente com blusa branca e crachá vermelho, segurando uma bandeja de madeira com cinco potes brancos cheios de grãos de café torrados. Ela está em um evento movimentado, com pessoas ao fundo, algumas sentadas em mesas e outras caminhando
Feijoada do Rock in Rio Lisboa (Valmir Moratelli/VEJA)
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Feijoada, prato típico do Brasil, é uma das refeições servidas na área VIP do Rock in Rio Lisboa neste domingo, 28, encerrando o festival. Entre os vários tipos de bacalhau e doces tipicamente portugueses feitos à base de ovos, a tradicionalíssima feijoada é servida em pratinhos, com arroz branco. Há, porém, quem reclame que faltaram incluir farofa e couve no prato.

Cinco pequenas porções de arroz branco com feijão preto e colheres plásticas brancas, servidas em tigelas descartáveis brancas sobre uma bandeja de madeira. Uma pessoa com camisa branca e crachá verde segura a bandeja
Feijoada servida no Rock in Rio Lisboa (Valmir Moratelli/VEJA)

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