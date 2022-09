Fazer show no Espaço Favela é mais difícil do que passar no vestibular

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Várias casinhas coloridas, pipas, dançarinos descamisados e telhados “improvisados” dão o clima do cenário do Espaço Favela, espaço idealizado pelo empresário Roberto Medina para dar voz aos talentos que vivem nestes locais pelo país. Com intuito de contrapor ao discurso de violência e pobreza recorrente quando se fala das favelas, a proposta artística fica a cargo do diretor Zé Ricardo e do consultor artístico Pablo Ramos, pesquisador da PUC-Rio.

Só para montar a programação desse ano, foram ouvidos e avaliados cerca de 700 artistas. Chegaram a um elenco de 21 atrações. Isso dá uma média de 33 candidatos por “vaga”, algo mais disputado do que o curso de Direito na USP (20 por vaga em 2022). Para esta seleção, são feitos encontros com mais de 60 pessoas, entre bailarinos e músicos. “É a oportunidade para a sociedade discutir o que é favela, tirar o estereótipo de que é só violência e funk, é uma potência criativa da cidade que não precisa só de cesta básica. Mas de oportunidades”, diz Zé Ricardo.

Pablo Ramos, seu parceiro na empreitada musical, faz coro. “O Espaço Favela é um palco para liberdade. Temos artistas de altas performances no lineup. Talentos da música, da dança, do grafite, da gastronomia, na produção, etc. Não há como deixar esses fenômenos todos no apagamento, a visibilidade pode salvar vidas. A favela é o pulmão criativo da vida urbana das nossas grandes cidades”, conclui.

Entre os artistas que vão se apresentar nesta edição no Espaço Favela, estão: Lexa, Ferrugem, Orochi e Buchecha.