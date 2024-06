Fátima Bernardes revela detalhes de novo programa fora da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A apresentadora Fátima Bernardes, que deixou a TV Globo após 37 anos no início do ano, anunciou no último mês o lançamento de um canal no Youtube. Em um painel no Rio2C, evento de inovação no Rio de Janeiro que está sendo acompanhado pela coluna GENTE, a jornalista deu detalhes do seu novo programa online nesta terça-feira, 4. Será em formato de entrevista, abordando na primeira temporada temas relacionados aos Jogos Olímpicos de Paris em conversas com atletas e seus familiares. O canal foi feito em parceria com a Play9 que, juntamente com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), levará um time de influenciadores para a França.

“É óbvio que me interessa muito ouvir histórias. Como repórter sempre gostei de ouvir e também contar histórias. Vou ficar de olho, espero que a gente consiga mostrar o que envolve essas famílias, quem vai estar lá com os atletas. Já estou pensando em várias pautas que posso fazer por lá. A gente pode concentrar em atividades esportivas, mas tem outras coisas. Tenho dois filhos que moram em Paris, não falta assunto. E isso realmente me motivou a entrar no YouTube. Cobrir novamente uma Olimpíada. É algo fascinante”, diz ela.