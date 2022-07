Fátima Bernardes estará pela primeira vez num programa fora da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes de assumir o novo desafio profissional, como apresentadora do The Voice, Fátima Bernardes vai participar do tradicional programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura, na próxima segunda-feira, 25. Já devidamente gravada, a chamada segue sendo replicada ao longo da programação da emissora. Esta será a primeira aparição de Fátima desde que deixou o comando do Encontro no dia 1 de junho. Tudo com autorização da TV Globo.