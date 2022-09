Fãs invadem transmissão da Globo e gritam nome de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto uma repórter fazia uma transmissão ao vivo para a Rede Globo, direto da Cidade do Rock, nesta sexta-feira, 2, pessoas que estavam no local aproveitaram o momento para protestar contra o presidente da república, Jair Bolsonaro. A jornalista tentava anunciar o show do Iron Maiden, quando foi surpreendida por gritos de “ei, Bolsonaro, vai tomar no c*” e gestos com a mão fazendo o L, em menção ao ex-presidente Lula. O momento logo repercutiu nas redes sociais, com internautas incrédulos do que havia acontecido ao vivo.

A repórter da globo ao vivo na cidade do rock e a galera atrás dela gritando : ei Bolsonaro vai tomar no cu 😂 — Wil Vicente (@WilVicente) September 2, 2022

no meio do ao vivo do rock in rio mandaram um bolsonaro vai toma no cu

no AO VIVO na GLOBO muito feliz com isso — . (@anxluz) September 2, 2022

