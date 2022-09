Fãs de Chico Buarque levam bandeira de candidato para estreia de turnê

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna teve acesso ao setlist da turnê Que tal um samba?, de Chico Buarque com Monica Salmaso. O show estreou na noite desta quarta-feira, 6, em João Pessoa (PB), às 21h10 – e segue em várias capitais ao longo dos próximos meses. Em duas horas, foram 35 músicas. Antes de começar a apresentação, alguns fãs do cantor ergueram bandeiras com rosto do Lula (PT).

Todos juntos (Monica) 2. Mar e Lua (Monica) 3. Passaredo (Monica) 4. Bom tempo (Monica) 5. Beatriz (Monica) 6. Paratodos (Monica e Chico) 7. Velho Francisco (Monica e Chico) 8. Sinhá (Monica e Chico) 9. Sem fantasia (Monica e Chico) 10. Biscate (Monica e Chico) 11. Imagina (Monica e Chico) 12. Choro Bandido (Chico) 13. Desalento (Chico) 14. Sob medida (Chico) 15. Nina (Chico) 16. Blues pra Bia (Chico) 17. Samba do grande amor (Chico) 18. Injuriado 19. Tipo um baião 20. As minhas meninas 21. Curuminha 22. Morro dois irmãos 23. Futuros amantes 24. Assentamento 25. Bancarrota Blues (apresentação da banda) 26. Tua cantiga 27. Sabiá 28. O meu guri 29. Caravanas 30. Deus lhe pague 31. Que tal um samba? 32. Pout porri sucessos / Bis: 1. Maninha 2. Noite dos mascarados 3. João e Maria

Manifestação a favor de #Lula antes do show de estreia da turnê de #ChicoBuarque em #joaopessoa pic.twitter.com/WKYkNnNT6x — Valmir Moratelli (@MoratelliValmir) September 7, 2022

