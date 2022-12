Famosos e políticos se dividem quanto à derrota do Brasil na Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Brasil acompanhou a derrota da Seleção nos pênaltis para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, nesta sexta-feira, 9. Nas redes sociais, famosos e políticos se dividiram entre lamentar que o hexa não veio dessa vez, criticar as escolhas do técnico Tite e apoiar os jogadores ao final da partida.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou: “O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e o time merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir”. Já a família Bolsonaro ainda não se pronunciou.

Entre os artistas, Tatá Werneck não perdeu o tom de brincadeira: “Agora vamos torcer pra Croácia ser a vencedora da copa porque teoricamente isso deixa a gente em segundo, certo?”. Ludmilla, ao fazer um trocadilho com o seu álbum, publicou “Numabad”, acompanhado de um emoji de carinha triste. Já Fabio Porchat se mostrou mais sentido com a derrota: “Os humilhados serão humilhados…”.

O ator Antonio Calloni não deixou de provocar o atual governo: “Encerrando a era Bozo de derrotas. Em frente!”. Murilo Rosa e a diretora Mocita Fagundes declararam para quem irão torcer, agora que o Brasil foi eliminado. Ele vai para o time de Cristiano Ronaldo: “Inacreditável. Que sina. (…) Não tem jeito, a gente adora futebol na copa e não tem como não ficar decepcionado. Que pena. Bola pra frente. E agora torço por Portugal”. Já ela, vai para o de Messi: “Agora, sou argentina desde criancinha! Seria muito mais ‘digno’ perder para o time irmão da América Latina”.

Casimiro Miguel, fanático por futebol e que faz a cobertura dos jogos por transmissão ao vivo na internet, lamentou a derrota e não conteve o xingamento: “tristeza do cara…”.

