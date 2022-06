Famosas desabafam sobre maternidade: “Quando não vou acordar destruída?”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“É mais falada a crise do pós-parto. Eu vivi um momento idealizado e sonhado, com uma tristeza no peito… Procurei na internet e não achei nada. É difícil estar sozinha e não achar amparo. Ainda bem que tive pessoas amadas próximas, me dando suporte. Resolvi falar só para mostrar a outras mulheres que não estão sozinhas, é um lugar que as próprias mulheres criticam, porque romantizam a maternidade”, diz Thaila Ayala em conversa com VEJA sobre a maternidade. E nesta segunda-feira, 6, ela desabafou nas redes sociais: “E aí, mães do meu Brasil, em algum momento a exaustão passa? Em algum momento eu não vou acordar destruída? Eu só queria energia para conseguir fazer 10% das coisas que eu preciso sabe? Senhor!”. Imediatamente a atriz recebeu uma enxurrada de comentários de outras famosas compartilhando as dores e delícias da maternidade. A seguir, o que elas pensam sobre o assunto:

Débora Nascimento: “Respira e olha pro céu, porque demora mais alguns anos, mas o tempo sempre vai ser curto, em compensação o amor só aumenta”.

Rafa Brites: “Melhora muito! Juro! Aí percebe que já fez mais um e está prestes a nascer!”

Milena Toscano: “Quando tiver mais ou menos 4 anos, eles começam a dormir melhor. Mas até lá… chora, amiga!”

Camila Camargo: “Vai melhorar, meu amor! Força… O tempo passa rápido e juro que você ainda vai sentir falta dessa fase. Juntas, exaustas e amando demais.”

Marisol Ribeiro: “Melhora. Mas passar, passar, por aqui ainda não passou.”

Dani Suzuki: “Sim… uma hora a gente acostuma e a exaustão é tomada pela gratidão.”

Fernanda Rodrigues: “Demora alguns anos… Mas aí não sei se melhora ou você se acostuma mesmo! Quando eles estão maiores e você consegue dar uma fugida para descansar, o que acontece? Morro de saudade deles!”

Continua após a publicidade