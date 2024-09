Famosas aderem à técnica espanhola para volta da ‘boa forma’ pós-parto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A boa forma de Virgínia Fonseca na pós-gestação de suas duas filhas chamou a atenção do público. Semanas depois do parto, a apresentadora do SBT ostentou fotos de biquíni em seu perfil no Instagram. Agora, ela se prepara para intercalar os cuidados com o pequeno José Leonardo e a recuperação do físico.

Assim como Virgínia, outras famosas como Andressa Suita e Nathalia Dill já recorreram ao método pós-gestação. A técnica Low Pressure Fitness, criada na Espanha, é ministrada no Brasil por Carol Lemes, especialista no assunto. “O Low Pressure Fitness é um sistema de exercícios posturais e respiratórios que visa a melhorar a saúde da área pélvica, da postura e da função respiratória. O método, se bem aplicado, ajuda pacientes a alcançarem melhor qualidade de vida, prevenindo e tratando problemas como incontinência urinária, prolapsos e dores lombares. Os exercícios hipopressivos promovem diminuição da pressão intra-abdominal, fortalecendo a musculatura do core de maneira eficaz e segura”.

Segundo a especialista, mulheres que tiveram parto vaginal, sem intercorrências, podem começar a praticar 30 dias após a gestação. Já em caso de cesariana, após 40 dias já se pode aplicar o método com exercícios posturais e respiratórios. Em ambos os casos, é preciso liberação médica e procurar sempre profissionais qualificados.