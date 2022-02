Família de Silvio Santos não tem pena de ninguém

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Calou fundo na família de Silvio Santos o comentário que Tiago Abravanel, neto do homem, fez, ainda no início do BBB22. À época o ator e cantor disse se sentir rejeitado pela família, com quem manteria uma relação distante. No desabafo, ele também contou que o avô foi a uma única festa de aniversário sua ao longo de toda a vida. Pra quê.

Neste domingo, Patricia Abravanel, tia de Tiago, convidou um humorista da casa para “interpretar” o sobrinho e cantar parabéns ao lado do avô, de papelão, em tamanho natural. A cena foi ao ar durante o Programa Silvio Santos. “Entre no palco para celebrar todos os aniversários que você sentiu falta do seu avô!!”, anunciou Patricia. O Tiago caricatural então imitou os trejeitos do original, inclusive sua mania de chupar o dedo quando dorme. Nas redes, Patricia afirmou que aquela tinha sido “uma graça cheia de amor” em homemagem ao sobrinho. Também foi postado um vídeo em que Cintia Abravanel, mãe de Tiago, “dá sua bênção” ao profissional do humor que o interpretaria daquela maneira.

Resta saber qual será a reação de Tiago à “homenagem”, quando ele sair do reality show da Globo – o que, a julgar pela reação do público, não deve demorar. Os espectadores estão cansando de sua obsessão em dar conselhos de vida em inúmeras pílulas de sabedoria, muitas vezes entremeadas por papos desinteressantes, durante o BBB22. A ver.