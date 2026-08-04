Família atualiza estado de saúde de ex-apresentador da Globo após ‘surto’

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Após repercussão de imagens, amigos e familiares do ex-apresentador da TV Globo Darino Sena emitiram uma nota sobre seu estado de saúde mental. Ele está sob cuidados médicos e a família pede empatia, respeito e seriedade na divulgação de informações, enfatizando que problemas de saúde mental podem afetar qualquer um.

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Após a repercussão das imagens do ex-apresentador da TV Globo Darino Sena aparentemente desorientado na região do Centro Histórico de Salvador, amigos e familiares divulgaram uma nota sobre seu estado de saúde. De acordo com o comunicado, Darino está sob cuidados médicos e recebendo o suporte necessário. “Problemas de saúde mental podem afetar qualquer ser humano, e é em nome dessa humanidade que pedimos a devida seriedade, acolhimento e empatia de todos — seja dos colegas jornalistas, seja das pessoas que acompanham a sua carreira de mais de 20 anos na imprensa”, informou.

O comunicador, que trabalhou na TV Bahia, afiliada da Globo, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após um “aparente surto psicológico” registrado na noite de sábado, 1º. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado alterado e somente com roupas íntimas nas proximidades do monumento Cruz Caída. Inicialmente, os agentes conseguiram conversar com Darino, mas ele foi encaminhado para atendimento após passar a gritar, ameaçar pedestres e dizer que se lançaria do local.

“Darino sempre foi e continua sendo um filho amoroso, um irmão presente e um profissional dedicado. Nós, familiares e amigos de Darino, agradecemos o carinho recebido e pedimos respeito à sua privacidade, bem como responsabilidade na divulgação de conteúdos e informações sobre a sua saúde. Nenhuma pessoa deve ser definida por um dos momentos mais difíceis da sua vida. A saúde mental merece o acolhimento e compreensão que qualquer outra condição de saúde”, completou a nota.