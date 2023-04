Fabrício Carpinejar defende ‘a intensidade como cura da ansiedade’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fabrício Carpinejar, 50, cronista e jornalista, soma mais de 20 prêmios literários, 50 livros publicados e mais de 750 mil exemplares vendidos. O escritor gaúcho teve a visibilidade ampliada como comentarista do programa Encontro, comandado na época por Fátima Bernardes. Filho dos poetas Maria Carpi e Carlos Nejar, é autor de títulos como Família é tudo, Para onde vai o amor e Cuide dos seus pais antes que seja tarde. Ele é um dos nomes confirmados na Gramado Summit 2023, conferência de inovação, tecnologia e empreendedorismo que acontece na serra gaúcha de 12 a 14 de abril. “Me encaixo (no evento) pela criatividade, pela inversão de perspectiva e por me sentir fora da caixa. Por exemplo, acredito que quem passou dificuldades na vida tende a ser mais autêntico. Ela compete consigo, não com os outros. E tem mais possibilidade de crescimento e de autonomia”, defende ele à coluna.

Para Carpinejar, a literatura tem a capacidade de fazer as pessoas repensarem suas escolhas mais íntimas. Ele pondera sobre o tempo: “Temos que aproveitar os ‘centavos’ da nossa existência, como 15 minutos de um dia. A intensidade é a cura da ansiedade. A ansiedade é um futuro adoecido, você sofre com o que pode acontecer. Para a intensidade só existe o presente, o agora, você capricha, se dedica ao instante”. Pela quantidade de assuntos disponíveis e facilidade de acesso, graças ao mundo digital, o poeta defende que é necessário voltar a ser monotemático. “A ansiedade é feita de simultaneamente. É como se você não pudesse perder tempo fazendo apenas uma única tarefa. E isso adoece as pessoas”.

Para retirar Carpinejar da tranquilidade, além do Internacional, time de futebol gaúcho, só a falta de educação. “Tenho como lema na vida tratar todos com respeito, não importa a origem, a função, para onde vai, de onde vem. Acredito na lei do retorno. Tudo que você faz para o outro, encomenda para si mesmo”.