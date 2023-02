Fabíula Nascimento ousa no look para o carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Fabíula Nascimento curtiu a primeira noite de desfiles do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro com uma roupa bastante ousada que deixava um dos seios “quase” à mostra. Ela contou à coluna a sua inspiração.”Fui pegando o que tinha em casa e eu mesma montei. Gosto de criar pelo lado lúdico do carnaval. Gosto de pensar em possibilidades. Não torço pra nenhuma escola específica, acho todas lindas”, disse ela sem reclamar do calor que faz na Sapucaí.