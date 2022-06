Fabio Porchat xinga Bolsonaro e diz em que condição votaria no Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fabio Porchat, apresentador do GNT e da TV Globo, criticou duramente o presidente Jair Bolsonaro (PL) e declarou que pensa em votar em Ciro Gomes (PDT). Mas vota em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso ele tenha chances reais de vencer já no primeiro turno. “Olha essa cara dele, [é] de um homem que não faz a menor ideia do que está acontecendo, que sabe que vai ser preso quando sair da Presidência… Ele não deixa investigar. Quatro pessoas da superintendência da polícia ele já tirou. Quando investigar, meu amigo… Ele não tá nem aí para as pessoas, ele não tem dignidade. Antes da gente falar sobre corrupção, porque tem muito nesse governo, a gente tem que falar de dignidade humana. Ele provoca ira, mente descaradamente, agride. Olha o que ele fala para as pessoas! Isso não é gente! Isso é subgente, é rato, é verme”, declarou durante uma entrevista a um podcast.

Em outro podcast, Porchat comentou que pensa em votar em Ciro. “Se chegar em agosto e ele continuar com 7% (nas pesquisas) e o Lula poder ganhar no primeiro turno, para tirar esse animal, esse verme, esse câncer que está no poder, eu vou pintado de estrela vermelha cantando ‘Lulalá’ e voto apertando 13 trezentas vezes”.