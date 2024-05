Fã processa Madonna por ‘pornografia sem aviso prévio’ em show nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Madonna, 65, foi alvo de um novo processo por conta de um show da turnê The Celebration Tour. A queixa apresentada na quarta-feira, 29, no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, alegou exposição indesejada a conteúdo sexual, entre outras reclamações referentes a uma apresentação realizada na cidade dos Estados Unidos, em março deste ano. Justen Lipeles acusou a Rainha do Pop e os organizadores do show de “deturpação negligente, inflição intencional de sofrimento emocional, propaganda enganosa e violação de obrigações escritas”. De acordo com a Entertainment Weekly, o fã alega que os participantes foram submetidos a “pornografia sem aviso prévio”, incluindo “mulheres de topless no palco simulando atos sexuais” em um ambiente desconfortável e sufocante. Outros processos já haviam sido movidos contra a cantora por conta do atraso de suas apresentações.

A última apresentação da turnê de Madonna aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no início de maio. Por aqui, a artista também provocou reclamações. Na última semana, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou uma moção de repúdio contra a cantora. E recentemente, o Ministério da Justiça classificou o show de Madonna, produzido pela Globo, para exibição na TV aberta. A exibição pode ocorrer em horário de novela das 9, mas com aviso de proibição para menores de 14 por “conteúdo sexual, drogas lícitas e nudez”.