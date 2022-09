Fã de balé, Leo Jaime reencontra raízes musicais no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Léo Jaime, 62 anos, que na década de 80 lançou sucessos que embalaram a juventude, como Solange e Charme do Mundo, curtiu o som do Fall Out Boy, banda de punk rock americana, no estande de uma rede de varejos. “Foi a primeira vez que ouvi o som dos garotos, é bacana ver a cena do rock’n’roll se renovar’, disse.

Leo admite que se sente meio tiozinho em meio ao público jovem e que já não tem gás pra acompanhar todas as bandas. Até a rotina de exercícios físicos mudou. Há três anos, ele trocou o futebol que praticava no campo do Polyteama, time de Chico Buarque, pelas aulas de balé. “Fui gongado no passado porque estava acima do peso. Diziam ‘não contrata esse cara não, que ele tá gordo’. Aí resolvi botar pra jogo e me inscrevi no balé. Me divirto”, afirma Leo que tem feito sucesso nas redes sociais exibindo pliês e piruetas.

