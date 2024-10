Executivo da Sony fala sobre possível parceria com The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Wilson Lannes, General Manager da Sony Music, esteve nesta terça-feira, 29, no lançamento do livro do CEO do Rock World, Luis Justo. A companhia tem parceria com o festival desde 2019. Agora com mais dois grandes eventos organizados pelo Rock World, o The Town e o Amazônia Para Sempre, Lannes comentou à coluna Gente sobre a possibilidade uma nova parceria.

“Sempre estamos conversando, a parceria é muito grande, mas ainda não tem nada de concreto com os outros festivais. Mas sim, a gente sempre está falando, o nosso trabalho de curadoria é forte, tem funcionado bastante no Rock In Rio”, contou.