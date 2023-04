Executivas da Netflix revelam ‘segredo’ que buscam em produções nacionais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Netflix apresentou uma palestra sobre a história de mais de dez anos de parceria com a comunidade criativa no Brasil, nesta quarta-feira, 12, no Rio2C – o maior evento de criatividade da América Latina, reunindo nomes do mercado audiovisual, de música e de inovação na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Executivos do streaming falaram do impacto e a potência de histórias bem contadas, a importância do investimento ao longo prazo e o processo de chegar na tela da plataforma. O público, a maioria produtores e roteiristas à caça de pistas de como emplacar projetos na empresa, acompanhou ávido por informações das diretoras.

“A gente busca histórias impactantes, que tenham um potencial grande de atingir um público amplo, nosso compromisso é com milhões de brasileiros. E isso a gente vai atingir de várias maneiras, mas a gente precisa ter certeza de que tem uma proposta ali de um universo que seja muito rico, muito original, com personagens que gerem curiosidade, que tenha potencial de progredir por várias temporadas”, disse Hana Vaisman, diretora de Conteúdo para Séries de ficção da Netflix no Brasil.

“É importante a originalidade, uma visão criativa, uma conexão com a realidade brasileira e com um público amplo, e acima de tudo com o entretenimento. Uma vez que encontramos essas histórias, se for um licenciamento, a gente decide comprar e se é algo original, passa por outra fase, que é de desenvolvimento”, resumiu Elisa Chalfon, que lidera os conteúdos originais de séries não-ficcionais para o Brasil.

