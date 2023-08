Executiva da Box Brazil Group fala sobre machismo no meio audiovisual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jal Guerreiro faz parte de um grupo seleto de mulheres com cargos executivos dentro do audiovisual brasileiro. Como diretora de relações institucionais e mercado da Box Brazil Group, ela seleciona e avalia projetos para a grade de programação, além de fazer curadoria de novos produtos. Também faz parte do conselho audiovisual da Firjan, presidido por Leonardo Ed. “A gente discute todas as políticas do setor da indústria criativa, uma delas é o audiovisual. Então falamos de políticas de governo, onde a gente precisa levar o setor da indústria e aproximar o setor da indústria como o mercado audiovisual”, explica.

No trabalho de curadoria, Jal tenta buscar diretoras e produtoras mulheres, principalmente nas janelas de conteúdo sobre o universo feminino, mas reconhece a dificuldade no dia a dia. “Falando de programadora de canais de televisão, ele é basicamente capitaneado por homens. Os canais de TV são assim, mesmo os de assinatura. Isso vem diluindo bastante, a gente cada vez mais está se fortalecendo como gestora. O audiovisual brasileiro tem, na área de produção, grandes produtoras mulheres, que dominam bastante o mercado. E aos poucos a gente vai conquistando os espaços”.

A executiva acredita ainda que, com políticas públicas, como editais de fomento à cultura, é possível contornar o machismo estrutural e criar mais oportunidades para as mulheres. “A gente tem que começar a pedir, conquistar e ocupar esses espaços para garantir a nossa liderança feminina dentro de um universo tão masculino”, destaca.