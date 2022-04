Ex-rainha de bateria, Juliana Paes fala sobre planos de voltar a desfilar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Integrante do time de artistas que mostraram ter samba no pé e fizeram história como rainha de bateria de escola de samba, a atriz Juliana Paes, 41, não descarta retornar o posto mais cobiçado do Carnaval, que ocupou por cinco anos na Viradouro. Mas isso ainda pode demorar a acontecer.

“Sempre bate aquela saudade boa. Amo os desfiles, então não descarto a possibilidade de voltar a desfilar um dia, mas não nesse momento. É algo que demanda uma atenção maior, uma dedicação integral. Por agora quero curtir aos desfiles assistindo e aplaudindo toda essa magia que o nosso Carnaval traz”, comentou Juliana, que neste ano foi ao Sambódromo como musa de um camarote.

A folia fora de época, aliás, provocou fortes emoções na atriz, que diz ter visto um ‘filme na cabeça ao pisar na Sapucaí’:

“Meu coração transbordou de felicidade. Eu sempre fui apaixonada pelo Carnaval e por toda essa alegria, força e cultura que a festa representa. Ter a oportunidade de voltar a festejá-la novamente, e de forma segura, foi muito emocionante. Pisei na Sapucaí e me veio um filme na cabeça”, disse ela, que garante que o amor pela festa é de família. “Como eu disse, não descarto a possibilidade de voltar a desfilar um dia e, por que não com eles?”.

Uma das poucas estrelas globais a permanecer intocada após tantas mudanças de contrato com a emissora carioca, Juliana afirma que as maratonas de gravação e de ensaios para o Carnaval exigem energia e disposição.

“É difícil comparar porque são duas rotinas bastante diferentes. No entanto, o cansaço sempre vale a pena quando você ama aquilo e se diverte, o que foi o meu caso em ambas as situações”, esclarece Juliana, sucesso de público e crítica no papel de Maria Marruá, em Pantanal.

