Ex-participante do MasterChef: ‘Tive depressão profunda ao ser eliminada”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Heaven Delhaye participou do MasterChef Profissionais 2018, na Band. Apontada como uma das favoritas daquela edição, foi eliminada antes da grande final. Superado o baque, hoje está à frente dos restaurantes D’Heaven, Heaven Cucina e Nonna Per Heaven no Rio, além do Bob Esponja Burguer & Restaurante em São Paulo. No mês passado assinou o Gourmet Square, espaço dedicado à gastronomia no Rock in Rio. Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE – disponível no canal da VEJA no Youtube, no streaming VEJA+ e também na versão podcast no Spotify – Heaven fala da dificuldade de ter aceitado a eliminação do reality gastronômico.

“Fui semifinalista e fiquei me cobrando muito por não ter ganho, não ter ido para a final. Na minha cabeça, quando saí, tinha destruído a minha carreira. Tive uma depressão. Falei: ‘ferrou, anos e anos de trabalho, as pessoas não vão gostar de mim, vai dar tudo errado’. Já tinha um restaurante meu na época, que tinha colocado todo o dinheiro da minha vida lá dentro, pensei: ‘vai falir o restaurante’. Minha mãe trabalhava comigo, meu pai, então fiquei em uma depressão muito forte. E no meu caso particularmente, quando começou o programa, a primeira reação comigo não foi muito boa do público. (…) Teve rejeição no início”, diz ela, que participou do programa da coluna GENTE ao lado da chef Dayse Paparoto, vencedora do programa na edição de 2016.

Assista ao programa a seguir: