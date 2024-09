Ex-paquita explica por que ignorou show da Xuxa no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bárbara Borges, 45 anos, recentemente usou as redes sociais para comentar sobre o novo documentário Pra sempre Paquitas, do Globoplay. A atriz postou em seu Instagram um longo texto falando sobre como ver o resultado da minissérie a impactou, e aproveitou para revelar que não gostava da postura de Xuxa em relação à Marlene Mattos. Segunda a ex-paquita, a apresentadora foi “omissa” com a forma que Marlene tratava as meninas. No entanto, Bárbara afirmou que parte de seu texto foi mal interpretado. “as pessoas infelizmente hoje em dia elas recortam e não Captam bem a essência do que eu escrevi. Eu não tô aqui pra fazer nenhuma acusação ou ofensas”, afirmou.

Além do último dia do festival, Bárbara também esteve presente nesta sexta-feira, 20, dia em que a Xuxa se apresentou logo depois de Katy Perry. A atriz, no entanto, não assistiu à apresentação, alegando ter ficado cansada. “A gente não conseguiu ficar para o show da Xuxa. Eu confesso que eu só soube disso vindo pra cá. Mas eu realmente não aguentei. Não quero que distorçam o que eu não quis ver. Pelo contrário. Eu acho que o que eu vi foi muito bonito”, revelou.