Ex-nora de Preta Gil atrai todos os olhares com look ousadíssimo no RIR

Laura Fernandez, ex nora da preta Gil, arrancou olhares na área VIP no segundo dia de shows do Rock in Rio. Com um look super ousado da Dolce & Gabanna – mini top e uma calça de cintura super baixa cheia de detalhes–, ela falou sobre seu novo momento. ” Estou morrendo de calor, vim ver Post Malone. Estou solteira, vivendo a vida. Feliz… quis um look meio anos 2000 para ocasião especial. Estou vivendo outra vida”, diz Laura, que em 2020 terminou seu relacionamento de seis anos com Francisco Gil. “Foi um processo dolorido a separação. Mas cada um está levando sua vida agora”, afirma.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra a "parede da fama" no festival https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/wjNdTva4qJ — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022